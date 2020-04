Juventus, Dybala resta a casa. Oriana Sabatini: “Volevamo scappare a Dubai, ma meglio di no”

Paulo Dybala resta a casa.

L’attaccante argentino è uno dei giocatori della Juventus risultati positivi al tampone del Coronavirus, insieme alla compagna. Febbre, tosse e affaticamento respiratorio sono i sintomi manifestati dall’ex Palermo, che ha deciso di trascorrere la quarantena in Italia, a differenza di alcuni compagni tornati in patria. Il percorso verso la completa guarigione, tuttavia, sembra essere ancora lungo.

La compagna Oriana Sabatini in un’intervista rilasciata a Caras, rivista portoghese pubblicata anche in Argentina, ha parlato del duro momento che lei e la Joya stanno vivendo: “Non si sa molto del virus – dice la cantante – i nostri medici si sono raccomandati con noi di non allenarci, ma non ci hanno dato farmaci, visto che al momento non ci sono medicine, e ci hanno dato vitamine ed effervescenti. Ho già avuto un test negativo, ma devono fare un secondo test. Ho pensato di tornare indietro, volevamo anche andare a Dubai, dove non c’è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile, poi abbiamo scartato l’idea. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca”.

