Juventus, Dybala: “Sintomi Coronavirus forti, ma ora sto meglio. Addio al Palermo? Ecco cosa accadde”

Parla Paulo Dybala.

L’argentino ex Palermo è uno dei tre giocatori della Juventus risultati positivi al tampone del Covid-19, insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. Il giocatore, dopo avere riscontrato alcuni sintomi, sta meglio e quest’oggi è stato il protagonista, con la tuffatrice Tania Cagnotto, della sesta diretta di “A Casa Con La Juve”, nuovo format proposto dal canale ufficiale del club bianconero.

“Sto bene – ha detto Dybala – molto meglio dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa. Oggi già sto meglio, senza sintomi. Posso muovermi meglio, sto anche camminando e cercando di iniziare gli allenamenti. In questi giorni mi mancava l’aria e non riuscivo a fare niente, dopo 5 minuti ero morto, sentivo il corpo pesante e dovevo fermarmi. Ora sto meglio, così come Oriana“.

L’attaccante, inoltre, ha parlato della sua avventura alla Juventus, iniziata nel 2015 a seguito del trasferimento dal Palermo: “Ricordo come se fosse ieri. Ero a casa a Palermo, si parlava molto di me, c’erano tante squadre e allenatori che mi chiamavano. Dopo pranzo mi chiamò il mio procuratore e dopo qualche ora ho sentii per la prima volta Fabio (Paratici, ndr) che mi disse che avrebbero fatto di tutto per portarmi alla Juve. Quando ho chiuso con lui andai ad abbracciare mia mamma dicendole che non volevo andare da nessun’altra parte se non lì. Momento più bello in bianconero? L’ultimo gol, anche se non c’erano i tifosi. Ho festeggiato con i miei compagni, è stato un momento clamoroso facendo una partita straordinaria. Con Ramsey ci troviamo sempre, appena ho ricevuto la palla che sapevo che potevo prendere il tempo ad Handanovic: è stato un bel gol“.

