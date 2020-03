Juventus, Oriana Sabatini: “Coronavirus? Dybala sta bene. Vi racconto la nostra quarantena”

Paulo Dybala è in ottima salute.

Ieri notte è stata diffusa una clamorosa fake news secondo cui il numero 10 della Juventus era risultato positivo al tampone per il Coronavirus: una notizia subito smentita dal club bianconero, che ha rassicurato tutti i tifosi circa le condizioni di salute della Joya.

Poche ore dopo lo stesso Dybala, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ha confermato quanto riferito dalla Juventus, affermando che la prossima settimana si sottoporrà, come tutti i suoi compagni di squadra, al tampone per il COVID-19: una misura necessaria dal momento che Daniele Rugani è risultato positivo al test.

A parlare della situazione del giocatore argentino è intervenuta anche la sua compagna, Oriana Sabatini, che durante una trasmissione argentina ha descritto anche la situazione dell’Italia, tutta in auto-isolamento dopo il nuovo decreto emanato dal Governo nei giorni passati: anche lei, insieme alla Joya, è rimasta a Torino per evitare di contrarre il virus. Questo il messaggio di lady Dybala: “Vi parlo direttamente da Torino. Ieri, verso tra le 23:30 e mezzanotte, il mio ragazzo ha ricevuto una telefonata con la quale è stato avvisato che un suo compagno di squadra (Daniele Rugani, ndr) era risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Va tutto bene. Anche noi siamo in quarantena. Lo eravamo già da prima, ma dopo quella notizia tutto si è fatto più serio. Adesso dobbiamo aspettare che il resto dei giocatori venga sottoposto al test per il COVID-19. Ieri era quasi tutto aperto, oggi invece è tutto chiuso. Non ci sono persone per le strade. Pensavamo: ‘Cosa facciamo se abbiamo bisogno di andare al supermercato?’. Nella casa in cui viviamo, nessuno può uscire. Abbiamo contattato una persona che può acquistare le cose per noi, se fosse necessario, e abbiamo già fatto una spesa piuttosto abbondante. Stiamo tutti bene. E’ una situazione disastrosa, anche se non siamo a rischio quanto le persone anziane dobbiamo essere consapevoli, avere coscienza verso il prossimo e restare a casa il più possibile, questo non è uno scherzo“.