FIGC, Gravina: “Giusto terminare la stagione, algoritmo equo in caso di stop. Tifosi allo Stadio? Ho un auspicio”

Parla Gabriele Gravina.

Il calcio italiano si sta preparando alla ripresa dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Il 12 e il 13 giugno andranno in scena le semifinali di Coppa Italia, mentre dal 20 giugno si ripartirà con la Serie A. L’obiettivo è quello di assegnare i verdetti sul campo, ma fin da adesso sarà importante chiarire le modalità di definizione delle classifiche nel caso in cui la stagione non potesse essere portata a termine.

Il numero uno della FIGC, in un’intervista rilasciata alle colonne del Mattino, ha detto la sua in merito ai temi caldi in vista della ripresa: dalla possibilità per i tifosi di tornare negli Stadi ai problemi legati all’eventualità di nuovi contagi tra giocatori e membri dello staff.

“Cambieremo format – dice Gravina – solo se sarà necessario, ma siamo molto vicini al traguardo della ripartenza ed è giusto che si giochino tutte le gare in calendario. Tifosi allo Stadio? Se migliorasse ancora l’andamento dei contagi spero quest’estate si possa consentire l’accesso parziale agli impianti sportivi. Sarebbe una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo. Così come lo sarà l’assegnazione della Coppa Italia. Il mio auspicio è che l’Italia riesca a superare definitivamente la fase critica. A quel punto si potrà anche riaffrontare l’argomento relativo alla quarantena con Governo e CTS, che su questo aspetto hanno sempre mostrato grande cautela”.

E sul controverso argomento relativo all’algoritmo che in caso di nuovo stop potrebbe, tramite un sistema matematico, assegnare le posizioni in classifica: “È stato sollevato molto rumore ma non si conosce di cosa di tratta. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta non sarebbe giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare e delle gare in più giocate. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso”.

