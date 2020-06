Serie A, no all’algoritmo: la Lega dice sì alla media punti, playoff e playout solo in un caso. I dettagli

No al playoff e ai playout, no all’algoritmo, promossa invece la media punti. Sarebbe questa la linea di pensiero della Lega Serie A – che oggi voterà a tal proposito – in merito alle proposte avanzate dalla FIGC per decretare la classifica finale in caso di definitiva sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. A svelarlo è “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui, i club del massimo campionato italiano, boccerebbero l’algoritmo insistendo invece sulla media punti: che consiste nel moltiplicare la media punti delle squadre con delle partite in meno proprio per i match rimanenti così da stabilire una classifica finale. Ad essere bocciati, come si legge nel noto quotidiano, anche playoff e playout che per questo non verranno presi in considerazione; l’unica cosa che potrebbe farla tornare in ballo sarebbe la messa in discussione della continuazione del campionato per colpa di un nuovo positivo tra giocatori e staff.