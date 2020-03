Emergenza Coronavirus, Higuain fugge in Argentina. L’attaccante della Juventus alla polizia: “Sono negativo”

Il ritorno in patria di Gonzalo Higuain.

L’attaccante della Juventus non intende trascorrere in Italia la quarantena a cui tutta la squadra è stata sottoposta a seguito della positività del tampone per il Coronavirus di Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. Il giocatore, poche ore fa, si è recato all’aeroporto di Torino Caselle al fine di raggiungere la sua terra natia. I voli verso l’Argentina, tuttavia, sono attualmente bloccati e, per questa ragione, l’ex Milan dovrà raggiungere con un jet privato prima la Francia, poi la Spagna e infine volare oltreoceano.

All’aeroporto, Gonzalo Higuain ha dovuto confrontarsi con gli agenti della Polaria, che controllano gli arrivi e le partenze dallo scalo, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni del Governo, che ha dichiarato zona rossa l’intera Italia. Il giocatore ha mostrato ai poliziotti la certificazione necessaria per lasciare il paese, dichiarando di essere risultato negativo al tampone. Le autorità, dunque, non hanno potuto evitare di autorizzare il volo del jet privato. Gli agenti avrebbero, inoltre, contattato la Juventus per verificare l’attendibilità della documentazione presentata, tuttavia non è ancora chiaro se la società fosse a conoscenza della volontà del loro tesserato di lasciare Torino. Ad ogni modo, il Pipita è il secondo membro della rosa bianconera che non trascorrerà la quarantena nel territorio italiano, in quanto anche Cristiano Ronaldo, prima dell’aggravarsi dell’emergenza e del rafforzamento delle restrizioni, era tornato in Portogallo per stare vicino alla madre, recentemente colpita da un ictus.

