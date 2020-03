Emergenza Coronavirus, Trapattoni: “Rivivo gli anni terribili della guerra. Possiamo uscirne se…”

“Italia, gioca in difesa e vincerai”.

Parola di Giovanni Trapattoni. Prosegue l’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del COVID-19. Una situazione complessa e drammatica che ha inevitabilmente sconvolto la quotidianità dei cittadini italiani e non. L’epidemia, partita dalla Cina, si è estesa anche in Europa. Ed in Italia, nei giorni scorsi, si è superato il bilancio di vittime in una sola giornata rispetto ad ogni altro Paese al mondo. Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha voluto lanciare un messaggio di speranza direttamente dalla sua abitazione al centro dell’area del contagio, a Cusano Milanino.

“Vivo isolato con mia moglie Paola, mi portano la spesa, un bicchiere di rosso ogni tanto… Dobbiamo tutti rimanere a casa: io che sono stato sempre definito un difensivista dico che con la difesa si può sconfiggere questo terribile virus, che mi riporta agli anni terribili della guerra. Io lo affronto con la speranza che ne usciremo migliori, e con la fede: prego il Signore che liberi l’Italia da questa epidemia”, sono state le sue parole.

Nel nostro Paese, in particolare, in attesa del consueto bollettino delle persone attualmente malate sono 28.710. I morti in totale sono 2.978 e le persone guarite 4.025.