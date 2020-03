Coronavirus, la dedica di Marchisio: “A te che oggi sei uscito senza motivo, sei un p***a”

La critica di Claudio Marchisio.

Sono passati più di otto giorni da quanto il Governo Italiano ha emanato il nuovo decreto, con il quale ha invitato tutti i cittadini italiani a restare nelle proprie abitazioni per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus e ridurre il numero dei contagiati, al fine di evitare il sovraffollamento degli ospedali e garantire così all’intera popolazione la sicurezza sanitaria.

Roma, Pastore: “Coronavirus? In Italia lo avevamo sottovalutato, chissà cosa accadrà il 3 aprile”

Oltre alle chiusure di scuole, università e tutte le attività commerciali ritenute non necessarie per il fabbisogno fondamentale dei cittadini (come ad esempio farmacie e supermercati, che sono rimasti aperti con le dovute misure di sicurezza), sono state interrotte tutte le manifestazioni sportive, comprese la Serie A e tutti i campionati di calcio italiano, un esempio che gradualmente hanno seguito la stragrande maggioranza dei Paesi in giro per il mondo, fino ad arrivare alla UEFA e alla FIFA, che hanno preso la storica decisione di sospendere Champions League ed Europa League e di rinviare l’Europeo al 2021.

Serie A, Tommasi: “Impossibile ripartire il 5 aprile, speriamo di tornare in campo a fine maggio. Niente Europeo? Ecco cosa penso”

Sui social network è dunque esploso l’hashtag #restoacasa, con cui i personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di intrattenere i loro tantissimi fan e provando ad alleviare il lungo periodo di auto isolamento che stanno affrontando i cittadini italiani. Moltissimi stanno utilizzando anche i social per mandare messaggi di solidarietà e sensibilizzazione, iniziando raccolte fondi per finanziare le strutture ospedaliere e cercando di invitare tutti a rispettare le norme emanate dal decreto.

Coronavirus, Maradona sostiene l’Italia: “Mi unisco a Cannavaro e Ferrara, donate per la Croce Rossa”

Tra questi vi è Claudio Marchisio, che sui propri profili social ha criticato chi continua ad uscire dalle proprie abitazioni senza un valido motivo: “A te che oggi sei uscito senza un valido motivo, bravo, sei un p***a“.