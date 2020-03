Coronavirus, Spadafora: “Serie A? Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire”

L’ipotesi di Vincenzo Spadafora.

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus sta continuando a preoccupare l’Italia, e nonostante le misure restrittive adottate dal Governo italiano, il numero dei contagiati continua a salire giorno dopo giorno e sfortunatamente nemmeno il numero delle vittime sta subendo una flessione verso il basso.

Genoa, Nicola: “Coronavirus? Quarantena in albergo, siamo realisti. Fare beneficenza…”

Anche il calcio italiano è stato chiaramente interrotto, e non è ancora chiaro se e quando riprenderà il campionato: al momento CONI, FIGC e Lega stanno discutendo insieme ai presidenti dei club di Serie A per cercare di trovare la soluzione migliore per concludere la stagione.

Juventus-Lazio, Lapo Elkann provoca Lotito: “Hai una laurea in virologia o in statistica?”

Intervenuto alla seduta di Giunta del CONI, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della sua voglia di riprendere il campionato quando sarà finita l’emergenza del Coronavirus. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare il presidente del CONI, del CIP e tutti i membri della giunta per aver accettato la mia richiesta di confronto e aver creato questa importante occasione di dialogo. È stata molto utile per raccogliere dalle rappresentanze del mondo dello sport tutti gli elementi necessari per ragionare al meglio sui prossimi provvedimenti. Dobbiamo e vogliamo essere pronti a ripartire non appena sarà possibile: per il suo ruolo e per la sua capillarità nel tessuto sociale ed economico, lo sport sarà uno dei motori che ci permetteranno di rilanciare il Paese dopo la crisi sanitaria. Ho avuto conferma della grande collaborazione dimostrata da parte di tutti in questo momento difficile, e ho chiesto al CONI di raccogliere le richieste, i suggerimenti e le proposte nei prossimi giorni. Presto mi confronterò con tutti i rappresentanti dello sport di base, come ho fatto sin dall’inizio del mio mandato e di questa emergenza“.