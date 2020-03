Juventus-Lazio, Lapo Elkann provoca Lotito: “Hai una laurea in virologia o in statistica?”

La provocazione di Lapo Elkann.

Mentre l’Italia continua a combattere giorno dopo giorno l’emergenza Coronavirus, la FIGC e Lega stanno continuando a discutere per comprendere in che modo risolvere la questione della Serie A: il calcio italiano è fermo da quasi un mese, e i vertici del movimento stanno cercando di trovare la soluzione migliore per non scontentare nessun club della massima serie. Tra le ipotesi vagliate ci sarebbero quella di aspettare la fine dell’emergenza per riprendere poi a giocare, oppure quella di terminare subito la stagione e di conseguenza assegnare lo scudetto alla Juventus, prima in classifica.

Sampdoria, Ferrero show: “Serie A finita, firmo col sangue la salvezza. Mi dispiace per Lotito”

Nella giornata odierna si è tenuta un’assemblea virtuale della Lega Serie A, alla quale hanno partecipato anche tutti i presidenti del campionato. Tra quelli più propensi a riprendere il campionato vi è stato chiaramente Claudio Lotito, il quale ha affermato, forse strategicamente, che l’emergenza Coronavirus terminerà a breve: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…“.

Al presidente della Lazio, chiaramente intenzionato a ripartire vista la straordinaria forma della sua squadra, unica insieme all’Inter a dare fastidio alla capolista, si è opposto invece il presidente della Juventus, che si è dimostrato invece più propenso ad aspettare il più possibile per non mettere a rischio la salute dei propri giocatori. “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“, avrebbe risposto ironicamente Andrea Agnelli.

Anche Lapo Elkann, sul proprio profilo Twitter, ha ripreso le parole di Lotito, lanciandogli contro una grossa provocazione: “Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato“.