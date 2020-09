Coronavirus Sicilia, sale la curva dei contagi: 106 nuovi positivi nell’isola, i dati del 10 settembre

Una curva dei contagi che, seppur in modo graduale, continua a salire destando non poche preoccupazioni. Il Covid-19 prosegue la sua corsa, l’emergenza permane e non bisogna assolutamente abbassare la guardia continuando a rispettare rigorosamente le norme di prevenzione, igienico-sanitarie e comportamentali, utilizzando al meglio i dispositivi di protezione. In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 106 nuovi casi di soggetti positivi al Coronavirus. Secondo il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute, sono attualmente 108 nell’Isola i pazienti ricoverati con sintomi, 18 quelli costretti alla degenza in terapia intensiva. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 1.477. I tamponi effettuati tra ieri e oggi sono esattamente 4.607. Nessun ulteriore vittima, il computo dei decessi resta fermo a 289. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 5.032.

