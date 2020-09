Coronavirus, De Laurentiis positivo al tampone: strani sintomi ed il mistero delle ostriche. L’assemblea di Lega all’Hilton…

La notizia della positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis sta generando una comprensibile apprensione nel panorama dirigenziale del calcio italiano. Il patron del Napoli, già in presenza di sintomi sospetti ed in attesa di conoscere l’esito del tampone già effettuato, ha infatti partecipato all’assemblea di Lega Serie A tenutasi a Milano mercoledì 9 settembre 2020.

La riunione tra presidenti e manager si è svolta all’Hotel Hilton del capoluogo lombardo in una sala al chiuso. Tutti i presenti dovranno adesso seguire rigorosamente il protocollo di sicurezza anti Covid-19 con tanto di tampone, misure di prevenzione e distanziamento, uso di dispositivi di protezione ed eventuale isolamento. Secondo quanto riportato dall’edizione online de la Repubblica, De Laurentiis non avrebbe indossato la mascherina in vari frangenti della giornata durante l’assemblea di Lega e manifestava già diversi sintomi ed un malessere motivato con una presunta indigestione da ostriche. Poi la notizia del contagio arrivata in serata, intorno alle 20 il presidente del Napoli avreppe informato tutti i presenti alla riunione dell’esito positivo del tampone.

Coronavirus, De Laurentiis positivo al tampone: il patron del Napoli ha partecipato ieri all’assemblea di Lega A

Coronavirus, De Laurentiis positivo al Covid-19: tampone per Lotito e tutti i presenti all’assemblea di Lega Serie A