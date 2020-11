Coronavirus Sicilia, il bollettino del 19 novembre 2020: 1.698 nuovi casi. La situazione a Palermo…

Sono 1.698 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 10.774 tamponi effettuati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 19 novembre 2020. Al momento in terapia intensiva ci sono 227 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.505. In isolamento domiciliare 29.024 persone. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 835.534 tamponi.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo: 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61.

