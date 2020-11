Coronavirus, nuovo DPCM per il Natale: ecco tutti i possibili scenari

Possibile nuovo DPCM, a partire dal prossimo 3 dicembre, per “un Natale responsabile e rigoroso“.

In attesa di conoscere l’evolversi della situazione epidemiologica nel nostra Paese e i conseguenti dati a partire dal prossimo 3 dicembre, data in cui scadrà l’ultimo DPCM, il governo continua a muoversi in vista delle festività natalizie, lavorando ad un nuovo DPCM da far entrare in vigore subito dopo la scadenza di quello attuale, prevista proprio l’inizio del prossimo mese.

Per quella data saranno fissate le nuove disposizioni anti-virus, valide anche per il periodo delle festività. Un argomento molto a cuore agli italiani che si troveranno, così come tutto il resto del Mondo, a convivere con il Covid-19 per la prima volta anche a Natale. La speranza resta quella di poter passare il 25 dicembre, se pur sempre con “responsabilità e rigore” – così come recitano come un mantra esperti e Ministri, anche senza particolari stravolgimenti rispetto agli anni passati. Consci dell’importanza delle festività natalizie per un paese come l’Italia – sia dal punto di vista della tradizione, sia da un punto di vista economico, il Governo, è già a lavoro per emanare un nuovo Dpcm in grado di allentare alcune misure restrittive a secondo delle zone e dunque dai dati dei contagi.

Sarà consentito lo shopping per gli acquisti di Natale, con i negozi che potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare assembramenti. Con ogni probabilità ci sarà anche l’apertura dei centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi e saranno contingentati gli ingressi non solo nei negozi ma anche in strade e piazze, soprattutto in alcune grandi città e nel weekend.

Apertura serale anche per ristoranti e pub, mentre per il Cenone in casa vi saranno raccomandazioni e non divieti: plausibile che non si possa essere più di sei a tavola, quindi al massimo solo conviventi e parenti stretti. Per quanto riguarda il coprifuoco, potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte, ma per la sera del 24 e per quella dei 31 potrebbe arrivare fino all’una di notte. Ciò che è certo è che qualsiasi variazione dell’attuale DPCM verrà concretizzato solo qualora i dati prenderanno la giusta piega discendente nelle prossime settimane.

