Coronavirus, Marchisio: “Stare a casa fondamentale. Ripresa campionato? Primi step saranno mentali”

Il messaggio di Claudio Marchisio.

Nonostante lo stato d’emergenza dichiarato dal Governo italiano a causa della diffusione esponenziale del Coronavirus, ci sono ancora molte persone che non rispettano le linee guida descritte dal recente decreto, complicando così la situazione sia da un punto di vista della salute nazionale sia da un punto di vista dei controlli e del lavoro di medici e infermieri, i quali operano senza sosta e senza riposo ormai da settimane per cercare di salvare la vita delle persone.

Sui social network i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e della musica stanno cercando di intrattenere tutti i loro spettatori, e sotto l’hashtag #restoacasa stanno cercando di intrattenere i loro fan e alleviare la loro permanenza a casa, cercando anche di sensibilizzarli all’importanza di resistere fino alla fine del decreto. Tra i più attivi in questo senso è sicuramente Claudio Marchisio, che spesso in questi giorni ha lanciato messaggi invitando le persone a non uscire dalle proprie abitazioni.

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l’ex giocatore della Juventus ha commentato così la situazione che sta vivendo l’Italia: “Stare a casa è fondamentale in queste ore. Tutti siamo collegati, leggiamo sentiamo le notizie sui contagi, eppure vediamo che le persone stanno affollando di nuovo i supermercati. Bisogna stare a casa e avere responsabilità anche nei confronti di chi sta lottando contro questa situazione. Come tutti, sto a casa, esco il giusto necessario per comprare gli alimenti che mancano, mi sto riscoprendo maestro con i miei figli facendoli studiare. Di pomeriggio mi alleno un po’ nel giardino, anche a casa si può fare attività fisica. Gli step più importanti saranno quelli mentali, i calciatori stanno vivendo tutti una situazione nuova, unica, ci sarà la parte finale della stagione concentrata in poco tempo e le motivazioni faranno la differenza più della condizione fisica“.