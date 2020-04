Coronavirus, LND conferma ulteriore proroga della sospensione delle attività sino al 4 maggio

Il lockdown per l’Italia è stato prolungato fino al prossimo 3 maggio.

Il Premier Giuseppe Conte, nonostante un lieve miglioramento nei dati relativi all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ha ulteriormente prorogato le contromisure emesse oltre un mese fa, rigorose ma necessarie per evitare un altro incremento dei contagi. Il nuovo Dpcm, tuttavia, prevede la riapertura di alcuni esercizi commerciali, tra cui, in particolare, cartolerie, librerie e negozi per neonati e bambini. E’ ancora lontana, invece, la ripresa delle attività sportive.

Coronavirus, Conte: “Nuovi dati incoraggianti. Lockdown fino al 3 maggio, ma ripartono alcuni esercizi commerciali”

La LND, attenendosi alle norme del Governo italiano, ha dunque prolungato sino al 4 maggio la sospensione di tutte le attività sportive dilettantistiche. Si legge in un comunicato diramato dalla lega sul proprio sito di riferimento.

“La LND preso atto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 in merito alla situazione

verificatasi a seguito dell’emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del “coronavirus” denominato COVID-19; tenuto conto di quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 273 del 9 Marzo 2020; ribadita la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all’attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.; in considerazione di quanto già precedentemente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 286 del 2 Aprile 2020 ha deliberato di prolungare la sospensione sino a tutto il 4 Maggio 2020 delle attività organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in

successivi provvedimenti legislativi“.

