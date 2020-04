Coronavirus, il Palermo prolunga la sospensione degli allenamenti: i dettagli

La notizia era nell’aria, nella giornata di ieri l’ufficialità.

Il lockdown per l’Italia è stato prolungato fino al prossimo 3 maggio. “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi, annunciando il nuovo Dpcm che contiene alcune riaperture, come librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini.

E’ ancora lontana, dunque, la ripresa dell’attività sportiva e delle sedute di allenamento per la preparazione di atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Per questo motivo, il Palermo “attenendosi alle disposizioni del DPCM del 10.04.2020 in relazione all’epidemia da Covid-19” ha comunicato che “la sospensione degli allenamenti è stata prolungata, salvo nuove indicazioni, fino al 3 maggio”. Si legge in un comunicato diramato dal club rosanero sul proprio sito di riferimento.