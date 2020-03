Coronavirus, Gravina: “Dobbiamo salvare la Serie A, ma dobbiamo anche essere realisti”

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio gran parte dell’Italia e del mondo in generale.

Tanti i dubbi intorno al futuro dei campionati, fermi a causa dell’esplosione e la successiva espansione del virus COVID-19.

Gravina e l’ipotesi Serie A a 22 squadre: “Sarebbe ingestibile, sono preoccupato”. E sulla ripresa del campionato…

Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, parlando del futuro del campionato di Serie A, da una possibile, ma ancora lontana ripresa, alle varie incertezze del caso: “Dobbiamo salvare il campionato 2019-20 ma anche non compromettere la stagione 2020-21. Oggi possiamo abbandonarci a tutta una serie di elaborazioni, ma dobbiamo anche ricordarci che la prossima stagione ha una deadline chiara. Il prossimo anno avremo gli impegni dell’Europeo di calcio e competizioni internazionali legate ai club. Non possiamo commettere l’errore, già fatto lo scorso anno, di partire oltre metà agosto. È evidente che oltre metà luglio diventa complicato andare avanti con il campionato 2019-20. Dobbiamo però essere molto realisti e capire che in questo momento la situazione è in continua evoluzione. Abbiamo il dovere di approfondire giorno dopo giorno l’ipotesi della ripartenza, stiamo lavorando anche su ipotesi alternative“.

