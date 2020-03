Gravina e l’ipotesi Serie A a 22 squadre: “Sarebbe ingestibile, sono preoccupato”. E sulla ripresa del campionato…

“Serie A a 22 squadre? Questa ipotesi dovrebbe confrontarsi con una stagione che probabilmente partirà già in ritardo e dovrà comunque finire a maggio 2021 per l’Europeo mi apparirebbe cosa schizofrenica avere l’esigenza di giocare meno partite e fare una A con 22 squadre“.

Questa l’idea di Gabriele Gravina in merito all’ipotesi si ampliare il bacino di squadre in Serie A. Intervistato da Sky Sport, il numero uno della Figc, ha poi proseguito: “Sono preoccupato per il calcio per la A, la B, la C e per i dilettanti. Anzi, comincerei da lì perché è un settore che rischia di perdere oltre tremila società“. L’emergenza coronavirus rischia quindi di mettere in ginocchio anche il sistema calcio, oltre che l’intera economia del Paese.

Gravina si è poi soffermato possibilità di concludere regolarmente i campionati: “Abbiamo chiesto a Uefa e Fifa la possibilità di sforare la deadline del 30 giugno. L’ipotesi è arrivare al 30 luglio con ripartenza del campionato a maggio. Dobbiamo rispettare le ordinanze“. Naturalmente bisognerà rivalutare il tutto qualora l’emergenza sanitaria dovesse proseguire: “A quel punto faremo una serie di riflessioni per salvare comunque il valore della competizione sportiva finora raggiunta sul campo. Ma non abbiamo ancora dato grande attenzione a questa ipotesi, come non abbiamo pensato all’assegnazione dello scudetto. Permettetemi di essere ottimista“, ha concluso Gravina.