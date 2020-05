Coronavirus, Ceferin sicuro: “Sconfiggeremo il COVID. Presto riavremo il buon vecchio calcio”

La speranza di Aleksander Čeferin.

Lo scoppio della pandemia Coronavirus, iniziata improvvisamente nei primi mesi del 2020, ha bloccato senza preavviso tutte le manifestazioni sportive e dunque anche il calcio, che si è fermato nella maggior parte dei paesi del mondo. Fin dal primo momento la FIFA e la UEFA hanno iniziato a lavorare al fine di pubblicare un progetto volto a sostenere economicamente tutte le Federazioni associate, cui club hanno chiaramente subito gravi danni economici causati dalla sospensione dei campionati: molte Leghe, come ad esempio la Ligue 1, ha deciso di dichiarare definitivamente terminata la stagione attuale.

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, si è più volte pubblicamente detto fiducioso sul futuro del calcio, affermando sempre con fermezza che il mondo sconfiggerà presto il Coronavirus e di conseguenza anche lo sport più amato e seguito di tutti ritornerà a regalare gioia a tutti i tifosi. L’avvocato sloveno ha ribadito questi concetti ai microfoni di Nova.rs, canale televisivo serbo:

“L’umanità sconfiggerà Covid 19. Abbiamo visto quanto è sensibile e vulnerabile il nostro mondo se una tale situazione è riuscita a destabilizzarlo completamente. Il calcio è fatto di energia positiva e, fino al ritorno del calcio, la gente non avrà la percezione che la situazione sia di nuovo normale. Il calcio cambierà, ma solo per un breve periodo di tempo. È già sopravvissuto alle guerre e alle epidemie in passato. Presto riavremo il buon vecchio calcio. Ci piacerebbe molto vedere il calcio di nuovo in campo il prima possibile, ma dipende soprattutto dalle decisioni delle autorità statali. Con tutti i requisiti medici soddisfatti e a porte chiuse, le partite potrebbero tornare relativamente presto. Ma non è lo sport che lo può decidere, è la politica“.

