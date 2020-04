FIFA, 150 milioni per tutte le Federazioni. Infantino: “Nostro dovere supportare i club”

Il progetto di Gianni Infantino.

Fin dal primo giorno in cui l’emergenza Coronavirus ha costretto tutti i paesi del mondo a fermare le manifestazioni sportive, la FIFA ha iniziato a lavorare per ideare un piano finanziario ed economico volto a sostenere tutti i club affiliati, i quali rischiano gravi perdite a causa della mancanza totale di entrate. Il presidente Gianni Infantino, nel corso di queste settimane, aveva frequentemente inviato video messaggio attraverso i quali chiedeva ai partner di aspettare con pazienza il piano della FIFA, che sarebbe intervenuta direttamente per sostenere economicamente le Federazioni.

Oggi la FIFA ha finalmente lanciato il programma Forward 2.0, attraverso il quale ogni Federazione affiliata riceverà un contributo necessario a risolvere alcune problematiche immediate originate dall’emergenza Coronavirus e legate dunque allo stop delle manifestazioni calcistiche. Il budget totale stanziato dalla FIFA, raccolto grazie al contributo degli stakeholder, è pari a 150 milioni, e sarà diviso nelle 211 federazioni affiliate: dunque ogni Federazione riceverà un contributo che si aggirerà intorno ai 500 mila euro.

Il programma è stato annunciato da Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che ha nuovamente espresso la sua volontà di sostenere economicamente tutte le Federazioni: “La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della Fifa supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti. L’impegno della Fifa inizia fornendo assistenza finanziaria immediata alle nostre associazioni, molte delle quali stanno vivendo gravi difficoltà finanziarie. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica. Insieme ai nostri stakeholder, stiamo valutando le perdite e stiamo lavorando agli strumenti più appropriati ed efficaci per attuare le altre fasi di questo piano di soccorso“.