Coronavirus, Arteta: “Sto bene, sono guarito. Tampone? Tutto molto rapido, in 48 ore…”

Mikel Arteta è in buone condizioni.

Alcune settimane fa il Coronavirus è arrivato anche in Inghilterra, colpendo anche uomini legati al mondo del calcio: tra i primi risultati positivi al tampone per il virus vi è stato Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, un caso che ha immediatamente costretto la Lega inglese a sospendere la Premier League e tutti le altre competizioni del paese. Una decisione che successivamente hanno preso la stragrande maggioranza dei paesi, scelta fondamentale per proteggere la salute degli atleti ed evitare il verificarsi di assembramenti di persone.

Coronavirus, Pinilla attacca il presidente Piñera: “Dobbiamo aspettare che qualcuno muoia?”

Dopo un periodo di cure, Arteta sembra essere definitivamente guarito, e al momento si trova ancora in auto isolamento per prevenire una possibile ricaduta o evitare di essere nuovamente contagiato. Intervenuto durante il programma “Lo de Évole“, l’allenatore dell’Arsenal ha parlato così delle sue condizioni di salute: “Mi sento bene, guarito. Ci sono voluti tre o quattro giorni per iniziare a sentirsi meglio, riprendere energia e lasciarmi i sintomi alle spalle. E’ stato tutto molto rapido. Mi hanno detto che anche il presidente dell’Olympiacos era risultato positivo al tampone. Ho detto loro che non mi sentivo bene. Mi hanno fatto il test mercoledì e mi hanno diagnosticato il virus venerdì“.

Coronavirus, il bel gesto del Liverpool: offerti stewards per evitare assembramenti nei supermercati

Anche sua moglie, la modella argentina Lorena Bernal, era risultata positiva al tampone ma adesso sembra essere guarita: “All’inizio non ci credi, ma quando vivi la situazione da vicino, inizi a comprendere che la situazione è unica. Il test è stato molto rapido: ci sono volute 48 ore per darci i risultati. In Inghilterra ci sono alcune scuole aperte. Ogni ospedale ha le proprie regole, si aspettano le decisioni del Governo“.

Coronavirus, la proposta di Mancini: “Organizzeremo una partita tra l’Italia e i medici”