Coronavirus, il bel gesto del Liverpool: offerti stewards per evitare assembramenti nei supermercati

Il Liverpool scende in campo contro il Coronavirus.

L’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus sta continuando a dilagare ormai in tutto il mondo: la maggior parte dei Paesi ha deciso di adottare la strategia di Cina e Italia, chiudendo tutte le attività ritenute non di essenziale e non prima necessità e provando così a limitare il numero dei contagiati al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Differente invece la decisione della Gran Bretagna, dove il primo ministro Boris Johnson aveva precedentemente affermato che non sarebbe ricorso a misure drastiche cercando di ottenere la cosiddetta “Immunità di gregge”, sacrificando inevitabilmente la fetta più anziana e debole sotto il profilo immunitario della popolazione inglese per non bloccare l’economia del paese come invece sta accadendo in Italia. Johnson, colui il quale ha dato la spinta finale verso l’approvazione in Parlamento dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (la famosa “Brexit”), sembra però voler attuare un cambiamento di rotta, e recentemente ha infatti consigliato ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni: una condizione necessaria per evitare che il virus si diffonda senza ostacoli creando una situazione praticamente impossibile da gestire nonostante l’ottimo sistema sanitario della Nazione.

L’attuazione di misure più restrittive ha causato inevitabilmente un panico generale nei cittadini, e così come in Italia è partita una folle corsa agli approvvigionamenti, che inevitabilmente ha causato grandi assembramenti di persone, contesti potenzialmente letali. I supermercati sono dunque in un momento di grandissima difficoltà, dal momento che gestire tale situazione risulta impossibile senza l’adeguato numero di personale. Un grosso problema a cui ha trovato una soluzione il Liverpool, che con un grande gesto di solidarietà ha offerto i propri stewards per aiutare i negozi del Merseyside. A comunicarlo è stato Peter Moore, CEO dei Reds, sul proprio account Twitter: “Un messaggio ai manager dei supermercati della zona. I nostri stewards stanno mettendo a disposizione il loro tempo e la loro esperienza nel volontariato per aiutare con il controllo della folla, la gestione delle code, il controllo dei parcheggi, l’assistenza agli anziani e gli infermi portando i loro generi alimentari nelle loro auto, ecc. Sono davvero i migliori del settore e sarebbero lieti di aiutarvi in qualunque modo riteniate opportuno (e sicuro) nei vostri locali. Per favore, scrivetemi in modo che possa mettervi in contatto con loro“.