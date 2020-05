Conte: “Ottimo lavoro di Spadafora, ma ci confronteremo con tutti gli stakeholders del calcio per valutare possibilità di ripresa”

Parola a Giuseppe Conte.

L’emergenza Coronavirus ha causato il blocco di numerosi settori, tra cui anche quello relativo allo sport. Con l’inizio della “fase 2”, formalmente avvenuto il 4 maggio, anche il calcio si è però avviato verso la ripresa. Il nuovo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte la scorsa settimana aveva infatti inizialmente concesso soltanto gli allenamenti individuali agli atleti, rinviando dunque al 18 maggio la possibilità, per calciatori e non solo, di tornare ad allenarsi sul campo di gioco. Il Cts, a seguito di alcune polemiche delle società professioniste, ha però deciso di concedere ai giocatori il permesso di recarsi presso le strutture dei propri club per svolgere sessioni di allenamento individuali. Per le attività di gruppo bisognerà però attendere la data prefissata. Nessuna novità, invece, sul fronte della ripresa delle competizioni, nonostante in questi giorni siano stati compiuti importanti passi in avanti.

Coronavirus, Spadafora: “Nessuna demonizzazione del calcio, a fine maggio previsione realistica. Ripresa? Ecco cosa mi auguro”

Il Presidente del Consiglio, in una lunga intervista rilasciata a Il fatto quotidiano, ha parlato anche delle misure di attuazione che il Governo intende valutare in merito ad una possibile ripresa dello sport e, in particolare, dei campionati di calcio.

“Convocheremo — ha detto Conte — anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto. Raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive. Non ho ancora messo mano al dossier, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico”.

UEFA, ecco il piano B contro l’emergenza Coronavirus: riallineare i calendari fino al 2023. I dettagli