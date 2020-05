UEFA, ecco il piano B: riallineare i calendari fino al 2023. I dettagli

Nuovo piano della Uefa.

Settimane fondamentali per il mondo del calcio: in attesa di conoscere il destino della stagione 2019/20. Mentre gli organi preposti sono a lavoro da settimane per trovare modalità e tempistiche in grado di accontentare tutti c’è chi, intanto, sta già pensando ad un cosiddetto “Piano B”. E’ il caso della Uefa che, secondo il tabloid inglese “The Sun”, starebbe prendendo in considerazione l’idea di allineare i campionati fino alla stagione 2023. La stagione 2020/21 partirebbe a fine dicembre terminando a novembre 2021 – tenendo conto sempre degli Europei -. La stagione successiva inizierebbe, invece, da metà dicembre 2021 per terminare il 1 novembre 2022 – pochi giorni prima dell’inizio dei Mondiali in Qatar, che termineranno il 18 dicembre. La stagione 2023, infine, si svolgerebbe da gennaio a metà luglio. Infine via all’annata 2023/24 a partire metà agosto.

Ad essersi espresso sull’argomento ai microfoni del “Sun” è Pieter Nieuwenhuis, direttore di Hypercube – azienda collaboratrice della Uefa che ha eleborato il calendario: “Questo è il modo migliore per decidere tutte le competizioni sul campo alleviando le pressioni a club e associazioni. Il nostro piano è finanziariamente fattibile e questo piano pluriennale eviterà molti fallimenti. Abbiamo calcolato tutto. Richiede un finanziamento di circa 7 miliardi di sterline in tutta Europa, il che può sembrare tanto fino a quando non si considera che il fatturato di un top club europeo è di circa 30 miliardi di sterline all’anno”.