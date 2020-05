Coronavirus, Spadafora: “Nessuna demonizzazione del calcio, a fine maggio previsione realistica. Ripresa? Ecco cosa mi auguro”

Vincenzo Spadafora torna a parlare.

Rompe il silenzio il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dopo le critiche piovutegli addosso a seguito delle sue recenti dichiarazioni rilasciate sulla possibile ripresa dei campionati. Un tema spinoso su cui Spadafora si è nuovamente soffermato durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere della Sera” in cui chiarisce la sua posizione facendo il punto sull’emergenza Coronavirus.

“Farò di tutto perché il campionato di Serie A possa riprendere in sicurezza. Sarebbe surreale demonizzare il calcio per un ministro dello Sport. Sul campionato ci baseremo su elementi scientifici oggi non disponibili: a metà maggio si potrà fare una previsione realistica“.

Spadafora dichiara di non curarsi di chi non vede di buon occhio la ripresa del campionato: “Io non bado ai sondaggi, solo salvaguardare la salute delle persone all’interno del gruppo squadra. Ricominciare a giocare pone una serie di questioni legateatrasporti, alberghi, a centinaia di persone che si muovono. Di chi è la responsabilita?”.

Infine, sull’importanza anche economica del movimento: “Legittimi gli interessi economici ma anche il calcio deve vivere una nuova stagione, autoriformarsi, pensare di rivedere il proprio sistema, capire se è in linea con quel che accade nel Paese, deve rigenerarsi“.