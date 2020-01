Napoli-Lazio, Aronica: “Bisogna uscire da questo tunnel e ritorovare la fiducia. Ecco cosa servirà ai partenopei…”

La parola a Salvatore Aronica.

Un momento duro per la formazione di Gennaro Gattuso, reduce dalla sgonfia contro la Fiorentina. L’ex calciatore del Palermo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla gara di Coppa Italia tra il Napoli, squadra in cui ha militato dal 2008 al 2012, e la Lazio, valevole per i quarti di finale del torneo.

“Quando il Napoli gioca con squadre blasonate ricerca sempre voglia, motivazione, personalità. Ora bisogna attaccarsi a queste componenti per cercare di uscire da questo tunnel. La colpa non è di Gattuso, anzi, credo sia pronto a scendere in campo per battagliare. Bisognerà ritrovare la fiducia, servirà amor proprio, dedizione, sacrificio. Solo così si potrà avere la meglio su una squadra come la Lazio. Il tifo è una componente fondamentale. I gruppi organizzati che si sono allontanati dallo stadio hanno contribuito a questa caduta del Napoli”.

