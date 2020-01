Serie A, Napoli: ufficiale l’acquisto di Amir Rrahmani dal Verona, il comunicato ufficiale

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro classe ’94 prima di approdare al Verona ha creato la propria carriera in Croazia tra RNK Spalato, Dinamo Zagabria e Lokomotiv Zagabria. Il centrale difensivo resterà in gialloblu fino al termine della stagione quando potrà poi indossare la maglia dei partenopei, arriva in azzurro per 15 milioni di euro più bonus. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Di seguito l’ufficialità della trattativa.

La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020.

