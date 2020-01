Napoli-Lazio, Inzaghi: “Sarà una gara intensa, gli episodi la decideranno. Luis Alberto? Non è tra i convocati”

La Lazio dei record non vuole fermarsi.

VIDEO Milan-Udinese, Ibrahimovic da record: 150 vittorie in Serie A per Zlatan. Il suo ultimo traguardo…

La compagine guidata da Simone Inzaghi dopo le undici vittorie di fila in campionato adesso proverà a conquistare le semifinali di Coppa Italia. Di fronte i biancocelesti si ritroveranno il Napoli di Rino Gattuso che in campionato sta vivendo un momento più che complicato, come conferma l’ennesima sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Il tecnico dei capitolini, ai microfoni di Lazio Style Channel, si è proiettato alla gara del “San Paolo” che si disputerà nella serata di martedì 21 gennaio.

Serie A, Napoli: ufficiale l’acquisto di Amir Rrahmani dal Verona, il comunicato ufficiale

“Sappiamo che tipo di avversario affronteremo. Il Napoli è una grandissima squadra, che ha fatto tanto negli ultimi due anni. Nonostante qualche problema in campionato, vorrà vincere a tutti i costi i quarti. Mi aspetto una partita molto intensa, che sarà decisa da episodi. Dovremo essere bravi a farli girare dalla nostra parte. Valuterò chi sta meglio perché sabato abbiamo avuto una gara dispendiosa. Non porterò Lukaku, Marusic e Luis Alberto. La Coppa Italia per noi rappresenta tanto, poco importa che domenica ci sia il derby. Vogliamo andare in semifinale, la posta in palio vale”.

Palermo, Orlando: “Contro il Roccella vittoria sofferta, ecco cosa dico ai tifosi. Di Piazza? Ci sarà alla prossima in casa”