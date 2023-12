Napoli-Frosinone. probabili formazioni: Mazzarri-Di Francesco, turnover Coppa Italia

Napoli e Frosinone si sfidano al Maradona negli ottavi di finale di Coppa Italia: chi passa il turno sfida vincente di Juventus-Salernitana

Al via il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, stasera al "Maradona" si sfidano Napoli e Frosinone per un posto nei quarti di finale della competizione nazionale. Compagine di Mazzarri reduce dal successo in campionato contro il Cagliari, ciociari che hanno invece ceduto di misura al Via del Mare contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 21, chi passa il turno trova la vincente dell'ottavo che vedrà di fronte Juventus e Salernitana.

QUI NAPOLI - Partenopei sottoposti nelle ultime settimane a stress fisico e mentale notevole, in ragione dei molti impegni ravvicinati tra Serie A e Champions League. Motivo per cui il tecnico ex Inter e Reggina varerà per l'occasione un ampio turnover. Out Elmas ed Anguissa per infortunio, turno di riposo probabile per Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen che dovrebbero partire dalla panchina. Idem Zielinski e forse Lobotka. In difesa spazio a Zanoli e Ostigard, centrocampo nuovo di zecca con Cajuste, Gaetano e forse Demme. Torna Mario Rui a sinistra nella retroguardia a quattro per recuperare minutaggio e condizione dopo lo stop per infortunio. Davanti Raspadori e Lindstrom a supporto Di Simeone nel cuore del tridente.

QUI FROSINONE - Di Francesco alle prse con numerose defezioni e qualche scelta obbligata. Oyono e Monterisi non saranno del match, chance per Okoli con Romagnoli con Lirola e Garritano esterni bassi. Mazzitelli e Reinier fuori a centrocampo, turno di respiro per Gelli e Brescianini. Mediana ciociara con Barrenechea Bourabia e Harroui. Tridente con l'ex Bari Cheddira, supportato da Caso e Baez: Pronti a subentrare dalla panchina i big Soulé, Kaio Jorge e Ibrahimovic.

NAPOLI-FROSINONE: LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH DI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA —

NAPOLI(4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka(Demme), Gaetano; Raspadori, Simeone, Lindstrom. All. Mazzarri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Garritano; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco

ARBITRO: Abisso (Bercigli – Ricci, IV: Marinelli, VAR: Di Martino, AVAR: Paganessi)

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING: diretta del match in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity

