Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: Caso titolare. Gaetano e Simeone dal 1′

Al via il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, stasera al "Maradona" si sfidano Napoli e Frosinone per un posto nei quarti di finale della competizione nazionale. Compagine di Mazzarri reduce dal successo in campionato contro il Cagliari, ciociari che hanno invece ceduto di misura al Via del Mare contro il Lecce. Fischio d'inizio previsto per le ore 21, chi passa il turno trova la vincente dell'ottavo che vedrà di fronte Juventus e Salernitana.