Lecce-Parma, probabili formazioni: D’Aversa sfida Pecchia per ottavi di Coppa Italia

Il Lecce, dopo una partenza sprint in Serie A che ha fatto sognare i tifosi salentini, ha drasticamente rallentato il proprio passo, complice anche un calendario non troppo morbido. Trascinati dai gol di Krstovic, i giallorossi vogliono stupire anche in Coppa Italia ma il bomber montenegrino dovrebbe partire dalla panchina contro il Parma, subentrando nel caso la gara dovesse essere ancora in bilico. Spazio dunque a Piccoli, il quale a Udine ha dimostrato di poter essere un buon ripiego, mentre sulle corsie sono pronti Strefezza e Sansone. In porta riposa anche Falcone, lasciando il posto a Brancolini. Il Parma è l'attuale capolista della Serie B ma arrivare tra le prime sedici di questo torneo stuzzica mister Fabio Pecchia che vuole provare a fare lo sgambetto ad una formazione di categoria superiore, almeno per il momento viste le premesse in cadetteria. Anche tra le fila dei ducali partiranno dalla panchina alcuni pezzi da novanta quali Benedyczak e Man, pronti ad entrare in campo per spezzare l'equilibrio della gara.