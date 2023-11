Lecce-Parma, Pecchia: “4-2 risultato bugiardo. Loro stanno facendo grandi cose”

Incredibile quello che è successo al Via Del Mare tra Lecce e Parma nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli emiliani hanno battuto i pugliesi e nel prossimo turno affronteranno la Fiorentina . Al termine del match è intervenuto Roberto D'Aversa. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

LEGGEREZZE RIPRESA - “Potevamo fare il terzo gol con Mihaila ma dobbiamo analizzare il secondo tempo, c’è stato l’infortunio di Osorio e lì ci vuole astuzia ed esperienza. Abbiamo tenuto la palla dentro ed è venuto fuori il valore del Lecce. Ci siamo solo difesi nella seconda parte. Ho immaginato la partita come poteva andare. Siamo stati equilibrati. Sohm ha giocato in mezzo per la prima volta e sono felice per Mihaila. Deve avere molta fiducia dopo oggi. Chiudere 90′ così lo deve rendere sereno”.

VITTORIA LASCIA EREDITARIETA' IN CAMPIONATO -“Ora dobbiamo pensare al SudTirol, gara totalmente diversa. Oggi per me non era turnover, ho scelto giocatori adatti e li ho messi in campo”.