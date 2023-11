Lecce-Parma 2-4: apoteosi e poker di Pecchia, D’Aversa eliminato dalla Coppa Italia

Incredibile quello che è successo al Via Del Mare tra Lecce e Parma nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel match andato in scena alle ore 18:00 sono stati segnati ben sei gol, due a favore dei padroni di casa e quattro per gli ospiti. Pronti via e al 9' minuto vantaggio ducale grazie a Sohm grazie ad un super gol. Passano venti minuti e alla mezz'ora raddoppio dei crociati con Bonny. Al 40' rigore annullato al Lecce dopo un consulto con il var. Inizia la ripresa e al 54' accorciano le distanze gli uomini di D'Aversa grazie a Piccoli. Dopo sei minuti pareggio per i padroni di casa ancora con il centravanti ex Atalanta, annullato per fuorigioco. Girandola di cambi e al 76' super gol del capitano Strefezza che fa esultare lo stadio. Cambia l'inerzia della gara che adesso è tutta a favore dei giallorossi. Ma durante il recupero succede l'inimmaginabile. 94' autogol di Pongracic e al 96' penalty per gli uomini di Pecchia con Man che lo trasforma e manda in estasi i tifosi. Continua a stupire la formazione del presidente Krause che oltre al primo posto in Serie B, butta fuori dalla Coppa Italia un club di Serie A. Nel prossimo turno il Parma affronterà la Fiorentina.