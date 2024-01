Juventus-Frosinone, le probabili formazioni: Allegri con Yildiz e Milik. C’è Caso

La preview e le probabili formazioni del match delle 21.00 tra Juventus e Frosinone, valido per i quarti di finale della Coppa Italia,

Quasi tutto pronto per Juventus-Frosinone. La gara - valida per i quarti di finale della Coppa Italia - è in programma alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Juventus e Frosinone inseguono la semifinale dove ad attendere una delle due ci sarà la Lazio di Sarri che ha superato la Roma nel derby della Capitale, disputatosi ieri. La formazione di Allegri sta trovando continuità in campionato, con 14 risultati utili e consecutivi, dove l'ultima sconfitta risale al 23 settembre con il Sassuolo. Da lì in poi per i bianconeri undici vittorie e tre pareggi, intervallate dal successo agli ottavi di Coppa contro la Salernitana. Max farà affidamento sul 3-5-2 e, salvo sorprese, schiererà Perin in porta, con davanti Gatti, Bremer ed uno tra Rugani e Danilo. In avanti opportunità per Yildiz e Milik.

Dopo aver superato, a sorpresa, il Napoli agli ottavi il Frosinone proverà ad impensierire la Vecchia Signora all'Allianz Stadium. Romagnoli e compagni sono reduci dal cocente ko rimediato in campionato contro il Monza di Palladino. In dubbio Soulè, l'ex più atteso della partita. Al suo posto potrebbe esserci spazio per Giuseppe Caso, il quale è protagonista di una telenovela di calciomercato che riguarda in particolar modo la Serie B, con Palermo e Cremonese abbastanza interessate al calciatore. La formazione di Eusebio Di Francesco dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 con Harroui e Cui a completare l'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-FROSINONE — JUVE (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny; Pinsoglio, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Iling-Junior, Vlahovic.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lusardi, S. Romagnoli, Okoli; Lirola, Bourabia, Barrenechea, Gelli; Caso, Cuni, Harroui. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Turati, Frattali, Bonifazi, Monterisi, Garritano, Brescianini, Kvernadze, Reinier, Ghedjemis, Cheddira, Kaio Jorge, Soulé, Ibrahimovic.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. ASSISTENTI: Baccini-Palermo. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: La Penna. ASS. VAR: Aureliano.

DOVE VEDERE IL MATCH — Juve-Frosinone, quarto di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

