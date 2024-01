Calciomercato Frosinone, sì di Zerbin: manca l’ok del Napoli per la fumata bianca

Alessio Zerbin verso il ritorno al Frosinone. L'attuale attaccante esterno del Napoli di Walter Mazzarri, reduce da una stagione e mezzo ai margini del progetto partenopeo, è pronto a ritagliarsi il suo spazio ancora una volta nel club ciociaro, ma questa volta in Serie A. Il talento classe 1999, ha già militato in gialloblù nella stagione 2021-2022, quando la squadra allora allenata da Fabio Grosso era in B. Totalizzò ben 31 presenze, 9 gol e 3 assist. Oggi - secondo quanto riportato da TMW - l'ex Pro Vercelli e Viterbese tra le altre, ha accettato la corte del polo manageriale Guido Angelozzi, che ha visto nel nativo di Novara il perfetto sostituto di Giuseppe Caso, sempre più indirizzato verso una cessione, possibilmente in cadetteria. Resta da capire quando il presidente Aurelio De Laurentiis, detentore del cartellino, deciderà di dare il via libera per il prestito di Zerbin. Seguiranno aggiornamenti.