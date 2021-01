Inter-Milan, Maldini a gamba tesa: “Siamo pronti a difendere Ibrahimovic, Lukaku ha aggredito i nostri giocatori”

A distanza di diversi giorni dal match di Coppa Italia, Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku continuano ad essere oggetto di discussione da parte dei più importanti addetti ai lavori del mondo del calcio.

Protagonista stavolta è stato l’attuale direttore tecnico del club rossonero, Paolo Maldini. L’ex difensore del Milan – nel pre partita della gara del ‘Dall’Ara‘ di Bologna andata in scena questo pomeriggio – ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Tra i tanti temi affrontati dall’ormai ex calciatore della Nazionale italiana anche lo scontro avvenuto nella partita contro l’Inter tra l’asso svedese e il centravanti belga. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“In campo capita di litigare, è un episodio brutto da vedere ma finisce lì. Siamo pronti a difendere Ibrahimovic in ogni maniera se si dovesse tirare fuori il razzismo, che non ha niente a che vedere con lui. Lui era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci, ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku senza alcuna motivazione. È durata veramente troppo questa disputa. Da Zlatan mi aspetto che faccia quello che ha fatto fino a ora, i suoi numeri sono eccezionali”, ha sottolineato Paolo Maldini.

“Nel mercato invernale siamo stati protagonisti, la proprietà ci ha permesso di fare quello che volevamo entro certi paletti economici . Ora abbiamo la squadra per andare fino in fondo in entrambe le competizioni. Scudetto? Se facciamo 43 punti come all’andata… Come rosa siamo completi e abbiamo maggior consapevolezza. Se a fine anno non avremo vinto non sarà un problema. Lo sarebbe non provarci, perché significherebbe non avere le giuste ambizioni”, ha concluso l’attuale direttore tecnico del club del patron Paolo Scaroni.

