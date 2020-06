Coppa Italia, Mancini: “Napoli-Juve sarà magica. Attenti a Mertens, CR7 meglio a sinistra”

Poche ore a Napoli-Juventus.

La finale di Coppa Italia, in programma questa sera, rappresenta una delle prime emozioni del calcio dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Una gara tanto attesa, sia per le squadre che per i tifosi, nonostante le norme anti-contagio la renderanno diversa dagli anni precedenti: dallo Stadio Olimpico deserto ad una bizzarra premiazione self service.

Coppa Italia, l’ad De Siervo: “Finale con spalti virtuali, e premiazione self service”

A dire la sua sul match, a poche ore dal fischio d’inizio, il c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “La finale di stasera avrà una sua magia, Napoli-Juve assegna il primo trofeo dopo la pandemia. Io ho sofferto molto durante il lockdown. È stato terribile, per i morti, per la sofferenza, ma anche per la rinuncia a tanta parte della nostra libertà. Solo ora ho la sensazione di poterla recuperare. L’Olimpico che riapre, anche se vuoto, è un segnale in più della vita che ritrova la sua normalità”.

Un pronostico, invece, sul risultato: “Mi aspetto – continua Mancini – una sfida molto aperta ed equilibrata perché il Napoli è più forte di quanto dice la classifica. Gattuso è cresciuto di stagione in stagione, chi lo riduce a semplice motivatore gli fa un torto. Anche Sarri è riuscito però a trasmettere le sue idee. Prendere una squadra che vince da tanti anni e tenerla davanti a tutti non è facile come sembra. Tra i giocatori Mertens è l’arma in più del Napoli, ha già dimostrato di essere in forma e può fare male a questa Juventus. Insigne ha ritrovato entusiasmo e convinzione. È l’anima. Il Napoli gli propone un disegno tattico molto simile a quello che svolge in Nazionale e questo certamente lo aiuta. CR7? Altrettanto fondamentale, ma sarà ancora più pericoloso se Maurizio Sarri lo schiererà sulla sinistra del fronte offensivo”.

Napoli, De Laurentiis: “Gattuso? Un guerriero che non le manda a dire. Se farà bene in Champions e in Coppa Italia…”