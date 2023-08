Coppa Italia, i match dei 32esimi: da Spezia-Venezia al Torino, il programma odierno

Dopo le vittorie di Lecce, Reggiana, Sassuolo e Salernitana, sono quattro le partite in programma nella giornata di oggi, valevoli per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Tutte partite da dentro o fuori, ad eliminazione diretta. In campo sei squadre che militeranno nel prossimo campionato di Serie B, una di Lega Pro e una di Serie A, al via il 18 agosto. Turno che termina oggi, giorno in cui si avrà completo il tabellone dei sedicesimi. La Coppa Italia tornerà poi l'1 novembre.