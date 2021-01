Boca Juniors, i dubbi di Salvio: “Gioco per il miglior club argentino. Futuro? Mio padre continua a dirmi una cosa”

Il Boca Juniors è uscito con le ossa rotte dalla Copa Libertadores, dopo l’eliminazione contro il Santos in semifinale.

Uno dei giocatori che più è stato criticato per questo insuccesso è Eduardo Salvio, che sta riflettendo su un potenziale addio, nonostante la sua famiglia vorrebbe che rimanesse con gli Xeneizes.

L’argentino ha rilasciato una lunga intervista a ESPNF90, in cui non si è voluto esporre sul proprio futuro: “Sto bene qui, sono felice, non posso dire che rimarrò perché uno nel calcio non sa mai cosa succederà. Più tardi analizzeremo con il mio rappresentante per vedere cosa c’è, ma sono felice. Sono nel più grande club del paese. Se arriva qualcosa di meglio, ne discuterò con il mio rappresentante. Se è meglio per me, andrò.”

Salvio sa bene quanto potrebbe cambiargli la vita un suo trasferimento in Europa, ma il padre insiste per convincerlo a rimanere in Argentina e vincere con il Boca: “Il mio vecchio mi dice di non andare nel vecchio continente per vincere almeno la Coppa. Quando sa che dovrei restare un anno in più per provarla. Le questioni personali sono migliori grazie a Dio. Se rimango, sono al 100% nella testa a Boca. Sono molto calmo su questo”.