Serie B, 35^ giornata: il Cagliari batte la Ternana, pari Spal-Perugia. La classifica

Pareggio per uno a uno nella sfida salvezza fra Spal e Perugia. Un risultato che non dà slancio a nessuna delle due squadre impegnate nella corsa verso la salvezza. La formazione di Castori era passata in vantaggio al minuto 12' grazie alla rete di Casasola dopo l'assist di Lisi. Pari trovato dalla Spal nel secondo tempo con il calcio di rigore trasformato da Moncini. Da segnalare il gol annullato a Maistro all'88' per fallo di mani.