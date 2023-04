Serie B, 35ª giornata: il Palermo va a Como, big match SudTirol-Genoa

Si aprirà domani la giornata numero 35 di Serie B , con due sfide in programma alle ore 16.15. Spal-Perugia e Cagliari-Ternana . Otto i match in programma invece lunedì, 1 maggio. A partire dalle 12.30 con l'anticipo Como-Palermo , passando per le sfide delle 15.00: Brescia-Cosenza , SudTirol-Genoa , Benevento-Parma , Bari-Cittadella e Ascoli-Pisa . Turno di campionato che verrà chiuso dai posticipi delle 18.00 e delle 20.30: Venezia-Modena e Frosinone-Reggina .

Apre Como-Palermo il lunedì di calcio cadetto al 'Giuseppe Sinigaglia', nel quale entrambe le squadre dovranno sparare le ultime cartucce per sognare i playoff. Altro scontro salvezza del turno di Serie B, quello tra Brescia e Cosenza, entrambe squadre rivitalizzate nell'ultimo periodo si daranno battaglia per uscire dalla zona rossa. Occhio a SudTirol-Genoa, big match di giornata che potrebbe valere una grande fetta di promozione in Serie A per il 'Grifone', che al 'Druso' dovrà scalfire il muro difensivo, coniato durante l'anno da Bisoli in quel del club bolzanino. Squadra attualmente quarta a quota 53 punti. Ultime chance per mantenere la categoria per il Benevento di Agostinelli, reduce da due pareggi contro Reggina e Palermo. La formazione campana si appresta ad ospitare il Parma più centrato dell'era Pecchia. Il Bari cerca continuità per consolidare il terzo posto al cospetto di un Cittadella in crisi nera di risultati e prestazioni. Chiude il turno delle 15.00 Ascoli-Pisa.