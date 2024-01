Cittadella, Branca sfida il Palermo: “Ce la giocheremo a viso aperto, senza paura”

"Il Palermo è forte ma in fase difensiva concede qualcosa negli spazi, dovremo essere bravi nello sfruttare la velocità dei nostri attaccanti e la tecnica dei trequartisti", le parole del capitano granata.

"Finalmente si torna a giocare, a me mancava la partita". Così Simone Branca, intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Diversi i temi trattati dal capitano del Cittadella, tra le squadre rivelazione del girone d'andata della Serie BKT: dalla sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Pier Cesare Tombolato", alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Edoardo Gorini, che occupa al momento il quarto posto in classifica. Ma non solo...

SUL PALERMO -"Affronteremo un avversario forte, però sono convinto che il Cittadella si farà trovare pronto: con il Palermo ce la giocheremo a viso aperto, senza paura. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi e scendere in campo per fare risultato. Ho ritrovato i compagni sereni e tranquilli, siamo ripartiti con tanta voglia di lavorare, proprio com’è stato per la prima parte di stagione. Siamo consapevoli di avere di fronte a noi un avvio impegnativo, affronteremo formazioni attrezzate per la promozione finale ma anche il Cittadella potrà fare sentire la propria voce cercando di mettere in difficoltà chiunque. Il Palermo è forte ma in fase difensiva concede qualcosa negli spazi. Dovremo essere bravi nello sfruttare la velocità dei nostri attaccanti e la tecnica dei nostri trequartisti. Mi aspetto duelli fisici a metà campo, ma credo che la nostra partita dipenderà da come svilupperemo la fase offensiva".

L'ANDATA -"La vittoria al 'Barbera'? Un successo che ci restituì ancora più consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo tornati a casa con maggiore convinzione in noi stessi, dopo quel successo abbiamo capito di poter vincere contro chiunque, quei tre punti ci hanno trasmesso quella marcia in più tale da completare il girone di andata senza più perdere una gara. Ecco che vorremmo ricominciare con il piede giusto perché è importante fare subito punti per rimanere in alto. Io mediano? È una posizione che mi piace molto, i compagni mi cercano. Cerco i passaggi in verticale, gli assist, e quando c’è da recuperare la palla sull’uomo non mi tiro mai indietro. Mi piace di più tenere il pallone fra i piedi che correre dietro a un avversario".

OBIETTIVI -"Non dimentichiamoci che il primo obiettivo è la salvezza. Poi, quello che verrà sarà tutto di guadagnato. I conti si faranno alla fine, pensiamo a ripartire bene. Dovremo essere bravi nell’azzerare tutto quanto di buono fatto finora e ricominciare daccapo, come fosse un altro campionato. La nostra mentalità è quella di ragionare partita dopo partita. La Serie A diretta è distante appena due punti? Quella è il sogno di tutti. Il Cittadella è la squadra che vince più duelli a partita? Quando scendi in campo con la fame di vincere riesci ad avere la meglio nei confronti. Il nostro pressing è molto alto per recuperare la palla nella metà campo avversaria, così diventa più facile creare occasioni da gol", ha concluso Branca.

