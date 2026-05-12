Il Catanzaro ieri ha passato il suo turno vincendo per 3-0 la sua gara contro l'Avellino. La prossima sfidante dei rosanero saranno proprio i giallorossi, che ieri e in tutto il campionato hanno dimostrato di poter lottare fino alla fine.

LA GARA DEL CATANZARO

La squadra di Aquilani, come al solito, ha giocato un calcio gradevole e producente, con tante occasioni da rete create che avrebbero gonfiato ancora di più il vantaggio. Un ottimo Iannarilli e un po' di sfortuna, hanno reso il passivo più leggero. In grande spolvero Pontisso e Liberali, veri protagonisti in mezzo al campo con giocate mai banali per sviluppare l'azione centralmente come tanto piace al tecnico. Bene anche Pittarello, che ha dimostrato di saper gestire da solo un reparto orfano di Iemmello, tornato ieri in campo nonostante qualche acciacco fisico.

Dall'altra parte poco da recriminare all'Avellino, che ha avute le sue occasioni ma è caduto di fronte a un avversario che si è dimostrato, nei 90 minuti, superiore. Certo è che l'obiettivo non era certamente salire, viste le premesse iniziali, e quindi anche solo aver giocato questa gara ha reso onore al percorso degli irpini.

Adesso il Catanzaro giocherà la semifinale proprio contro il Palermo, alle 20 di domenica 17 maggio al Ceravolo, in una sfida che ha già regalato emozioni in campionato, nonostante l'ultima gara valesse molto poco ai fini della classifica.