Catanzaro, Vivarini: “Dobbiamo avere una capacità. Protagonisti fino alla fine”

“Abbiamo approfittato di queste due settimane per lavorare tanto sull’aspetto tattico, correggendo gli aspetti negativi visto che la squadra ha bisogno di assimilare ancora tanti concetti. La sosta da questo punto di vista la sosta è stata positiva - afferma Vivarini - Bisogna restare con i piedi per terra e cercare di migliore quello che stiamo facendo perché l’obiettivo in questo momento non è guardare cosa abbiamo fatto, ma pensare a come migliorare. Mi aspetto una partita molto agguerrita da parte loro, ci sarà da battagliare e stare attenti. In Serie B tutte le squadre hanno giocatori di alto livello, quindi i risultati non sono mai scontati e noi dobbiamo avere la capacità di ragionare partita per partita per cercare di essere protagonisti fino alla fine”.