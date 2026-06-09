Due nomi nuovi per l'attacco del Venezia.

- Palermo

Continuano le grandi manovre in casa Venezia. Dopo le tante voci delle ultime settimane e l'ufficialità di Basic dalla Lazio, i lagunari non intendono fermarsi qui. Dopo la promozione in Serie A, dominando il campionato, il ds Antonelli vuole allestire una squadra in grado di rimanere in massima serie.

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MANOVRE IN AVANTI

C'è grossa attenzione nella zona offensiva del campo. Dopo le voci che hanno accostato Füllkrug, altri due nomi nelle ultime ore sembrano essere nel taccuino del Venezia - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il primo è una conoscenza del calcio italiano: Gift Orban. Il classe 2002 ha messo a segno 7 reti e servito 3 assist con la maglia del Verona. Tornerà - con ogni probabilità - all'Hoffenheim, club che ne detiene il cartellino. Nonostante una stagione negativa per gli scaligeri, Orban ha disputato un buon anno, tale da riservargli altre attenzioni dalla massima serie. L'altro nome è quello di Albion Rrahmani, in froza allo Sparta Praga. Attaccante kosovaro, ha segnato 16 gol in tutte le competizioni quest'anno, dimostrandosi un goleador - nonostante i circa 2500 minuti giocati. Il club ceco valuta il suo cartellino otto milioni di euro. Due profili diversi per caratteristiche tecniche, ma che tracciano una strada ben precisa: il Venezia ha ambizione e voglia di rimanere aggrappato alla Serie A.

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