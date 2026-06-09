Continuano le grandi manovre in casa Venezia. Dopo le tante voci delle ultime settimane e l'ufficialità di Basic dalla Lazio, i lagunari non intendono fermarsi qui. Dopo la promozione in Serie A, dominando il campionato, il ds Antonelli vuole allestire una squadra in grado di rimanere in massima serie.

MANOVRE IN AVANTI

C'è grossa attenzione nella zona offensiva del campo. Dopo le voci che hanno accostato Füllkrug, altri due nomi nelle ultime ore sembrano essere nel taccuino del Venezia - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il primo è una conoscenza del calcio italiano: Gift Orban. Il classe 2002 ha messo a segno 7 reti e servito 3 assist con la maglia del Verona. Tornerà - con ogni probabilità - all'Hoffenheim, club che ne detiene il cartellino. Nonostante una stagione negativa per gli scaligeri, Orban ha disputato un buon anno, tale da riservargli altre attenzioni dalla massima serie. L'altro nome è quello di Albion Rrahmani, in froza allo Sparta Praga. Attaccante kosovaro, ha segnato 16 gol in tutte le competizioni quest'anno, dimostrandosi un goleador - nonostante i circa 2500 minuti giocati. Il club ceco valuta il suo cartellino otto milioni di euro. Due profili diversi per caratteristiche tecniche, ma che tracciano una strada ben precisa: il Venezia ha ambizione e voglia di rimanere aggrappato alla Serie A.

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