Torino, Bremer: “Futuro? Non rimarrò in granata. Sogno il Brasile e la Champions”

Gleison Bremer , perno difensivo dello scacchiere tattico di Ivan Juric al Torino , si appresta a cambiare maglia in seguito alle ultime dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ESPN Brasil. Il classe 1997 veste granata dalla stagione 2018-2019 dall 'Atletico Mineiro per poco più di un milione di euro, ad oggi la sua valutazione è oltre i 40. Questo enorme incremento è dovuto ad un processo di crescita seguito e valorizzato con attenzione durante quest'ultima annata sotto la guida del tecnico croato, molto abile anche in quel di Verona nel far crescere i giocatori a sua disposizione. Di seguito le dichiarazioni di Bremer sul suo futuro:

"Penso che in questa stagione lascerò il Torino. Juric mi ha convinto a restare, avevo già detto lo scorso anno all’allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via. Il mister mi ha detto: ‘Rimani, aiuta la squadra e la prossima stagione farai il passo successivo’. Voglio giocare in Champions, andare in Nazionale. Ho bisogno di misurarmi con un livello decisamente superiore. Sto analizzando alcune proposte, ma penso che non resterò al Toro. Sogno di giocare per il Brasile, ma se avessi l'opportunità di giocare per l'Italia accetterei”