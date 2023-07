Serie B, Gazzetta dello Sport: “Como punta alla A, ecco Kone e l’ex Palermo Sala”

Il primo acquisto ufficiale in attacco del Como è stato già annunciato: dal Mainz, club di Bundesliga, è arrivato a titolo definitivo Marlon Mustapha per circa 1 milione di euro. Con l'U19 della formazione tedesca ha segnato 16 gol e fatto 10 assist in 35 partite. 6 gare totali, invece, con la prima squadra tedesca. La punta austriaca farà reparto con due profili navigati nel ruolo e nella categoria come Alberto Cerri e Patrick Cutrone, rimasti giocatori di riferimento dopo l'addio di Mancuso direzione Palermo, passando per Monza. Il prossimo obiettivo dei proprietari della compagine biancazzurra è Simone Verdi. L'ex fantasista di Napoli e Bologna tra le altre, dopo aver raggiunto due salvezze consecutive con Salernitana ed Hellas Verona (in prestito), cerca una soluzione definitiva, che al momento il Torino (club che detieni il cartellino) non può garantirgli. Il mister del Como conosce già il ragazzo, avendolo allenato quando entrambi lavoravano per i colori granata, oggi potrebbero ritrovarsi in Serie B. La trattativa è in salita, visto che il ragazzo vuole rimanere in A!

Sogni a parte, ecco i prossimi innesti: Marco Sala e Benjamin Kone. Per quanto riguarda il primo: il Palermo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il cartellino. L'ex terzino sinistro del Crotone fa, dunque, rientro a Sassuolo per poi trasferirsi al Como dopo una sola stagione vissuta in rosanero. Ventisette presenze tra campionato e Coppa Italia, un gol contro il Benevento e due assist. Il secondo è reduce dalla promozione con il Frosinone (poi è rientrato al Torino dal prestito), dove malgrado qualche guaio fisico è riuscito a contribuire al successo finale con 19 presenze, 2 gol e tanto dinamismo. Como sarà la sua prossima destinazione.

Un difensore centrale di grande affidabilità è il prossimo obiettivo del d.g. Carlo Ludi, che sta valutando diversi profili per capire come migliorare al meglio il reparto: i nomi più caldi sono quelli di Goldaniga del Cagliari, Barba del Pisa e anche Romagnoli del Lecce che, essendo uno specialista in promozioni, potrebbe tornare in B per allungare la sua collana di successi. Sul trequartista, oltre all'ipotesi Verdi (già trattata) c'è da ricordare che in rosa ci sono due pedine come Chaija e Da Cunha. Seguiranno aggiornamenti sull'ambizioso mercato del Como.