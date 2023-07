Calciomercato Como, il sogno si chiama Simone Verdi: Longo lo conosce, l’ex Napoli…

Secondo il noto giornalista di "Sky Sport" il prossimo obiettivo dei proprietari della compagine biancazzurra è Simone Verdi. L'ex fantasista di Napoli e Bologna tra le altre, dopo aver raggiunto due salvezze consecutive con Salernitana ed Hellas Verona (in prestito), cerca una soluzione definitiva, che al momento il Torino (club che detieni il cartellino) non può garantirgli. Il mister del Como conosce già il ragazzo, avendolo allenato quando entrambi lavoravano per i colori granata, oggi potrebbero ritrovarsi in Serie B. La trattativa è in salita! Seguiranno aggiornamenti.