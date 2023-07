Serie B 2023-2024, compilazione calendario: Palermo con Mirri e Gardini a Como

Ancora poche ore ed il Palermo conoscerà la sequenza dei match che caratterizzerà il suo percorso nel prossimo campionato di Serie B. Stagione 2023-2024 all'insegna delle grandi ambizioni per il club di viale del Fante targato City Football Group, che si presenterà ai nastri di partenza del nuovo torneo cadetto con dichiarate velleità di vertice. Dopo la prima stagione di consolidamento della nuova proprietà, culminata dalla conquista del nono posto e l'accesso sfiorato ai playoff, la compagine di Corini vuole decisamente alzare l'asticella e cambiare marcia in direzione Serie A. La cerimonia di compilazione del calendario della Serie BKtT 2023-2024 avrà luogo stasera, presso Villa Olmo a Como, con inizio alle ore 20.30. Diretta televisiva dell'evento su Sky Sport 24, Now Tv, visibile anche su SkyGO. Sampdoria, Bari, Parma, Cremonese, Palermo, Pisa, tanti i club di blasone e tradizione calcistica che proveranno a conquistare un posto nella zona nobile della graduatoria, in un torneo ricco di outsider e con la novità delle neopromosse Reggiana, Feralpisalò, Lecco e Catanzaro che hanno trionfato in Lega Pro e sono pronte a sorprendere. Calendario che sarà stilato in modalità asimmetrica tra girone di andata e quello di ritorno e la cui compilazione seguirà criteri e parametri ben precisi. (LEGGI QUI)